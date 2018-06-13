Мундиаль – на старт! Россия в матче-открытии ЧМ принимает Саудовскую Аравию

Россия – Саудовская Аравия

Стадион: "Лужники" (Москва, Россия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Сборная России, как и полагается организатору ЧМ-2018, открывает турнир игрой со сборной Саудовской Аравии. К этому матчу будет приковано огромное внимание мировой общественности. Чрезмерное внимание – порождает большую ответственность и волнение. Задача команды Станислава Черчесова справиться со всем этим психологически и не ударить в грязь лицом. Ведь в товарищеских матчах сборная России не может выиграть еще с октября прошлого года.

Для сборной России это будет 4-й чемпионат мира и на предыдущих трех (в 1994, 2002 и 2014 годах) россияне неизменно занимали 3-е место в группе и при этом не набирали больше 3 очков. На домашнем мундиале есть все шансы улучшить этот результат и впервые в истории выйти в плей-офф. Кроме "орлов пустыни" в соперниках у подопечных Черчесова сборные Египта и Уругвая. Если южноамериканцы являются фаворитами в группе, то с арабами есть отличная возможность побороться за 2-е место. Также на стороне сборной России статистика: лишь один раз сборная – хозяйка чемпионата мира не смогла выйти из группы (ЮАР, 2010 год).

Перед стартом мирового первенства россияне провели два товарищеских матча, проиграв Австрии 0:1 и сыграв вничью 1:1 с Турцией. За три часа игрового времени они нанесли всего один удар в створ ворот. Оборона надежной как не была, так и, видимо, этим летом и не будет. А в атаке – просто тихий ужас. Учитывая, что полузащита выглядит по именам и потенциалу сильнейшей линией команды, шокирует полное отсутствие какой-либо идеи при построении атак. В настоящий момент безвыигрышная серия России насчитывает семь матчей, четыре из которых были проиграны. В трех матчах на данном отрезке наша команда не забивала ни одного гола и только Испании забила сразу три мяча.

Саудовская Аравия в отборе к чемпионату мира выступила на уровне ожиданий – команда завоевала прямую путевку на мундиаль, пропустив вперед в таблице только сборную Японии. Разрыв с японцами составил всего одно очко, к тому же, Саудовская Аравия обыграла соперника в последнем туре, поэтому второе место можно считать вполне закономерным. После завершения квалификации "орлы пустыни" принимали участие еще в одном официальном турнире – Кубке Наций Персидского Залива. Там Саудовская Аравия откровенно разочаровала, заняв третье место в группе с Оманом, ОАЭ и Кувейтом. А вот в товарищеских поединках дружина Хуана-Антонио Пицци порой выглядела просто здорово – яркая ничья 1:1 с Украиной, победа 2:0 над сборной Греции, да и минимальное поражение 1:2 от Германии, это те игры, которые Пицци явно может занести себе в актив.

Сборная Саудовской Аравии попала в финальную часть уже в пятый раз. Лучшим для сборной стал ЧМ-1994, на котором саудовцы вышли в 1/8 финала. В последний раз арабская сборная принимала участие в чемпионате мира в 2006 году, сумев набрать всего 1 очко в трех сыгранных матчах. Отметим, что "орлы пустыни" никогда не побеждали в стартовых для себя матчах мундиаля, и этот факт может вселять болельщикам сборной России оптимизм.

Интересные факты противостояния сборных России и Саудовской Аравии:

Сборная России не побеждает в последних семи товарищеских матчах – три ничьих и четыре поражения

Сборная Саудовской Аравии проиграла последние три товарищеских матча с общим счетом 2:7

В рейтинге ФИФА "орлы пустыни" занимают 67-е место и опережают россиян на три позиции

Сборная Саудовской Аравии в пятый раз сыграет на мундиале, Россия – в четвертый

В 2002 и 2014 годах сборная России не проигрывала в стартовых матчах чемпионата мира

Сборная Саудовской Аравии никогда не выигрывала в стартовых матчах мундиаля

За последнее время сборная России играла с тремя соперниками из Азии – Катаром, Ираном и Южной Кореей, забив в общей сложности соперникам шесть голов

Ориентировочные составы на игру:

Россия: Акинфеев – Фернандес, Кудряшов, Игнашевич, Кутепов, Зобнин, Жирков, Дзагоев, Головин, Самедов, Смолов.

Саудовская Аравия: Аль-Майюф – Аль-Бурайк, Умар Хавсави, Усама Хавсави, Аль-Харби, Аль-Фарадж, Аль-Шахрани, Аль-Шехри, Аль-Давсари, Аль-Джассим, Аль-Муваллад.

Прогноз на матч Россия – Саудовская Аравия:

Матчи открытия крупных международных турниров редко получаются зрелищными и богатыми на результативные удары. Уж больно сильным оказывается давление на команды. Думается, что и предстоящий поединок не станет исключением. Во всяком случае большого количества голов навряд ли стоит ждать. Тот факт, что россияне будут играть на своем поле, нельзя назвать главным преимуществом, хотя по классу игроков команда Черчесова превосходит соперника. Сборная Саудовской Аравии относится к самым слабым командам мундиаля, а россиянам, напротив, прочат выход из группы. Так что оступаться команда Черчесова не имеет право. Если не брать очки с арабской командой, то с кем?

Букмекеры ставят на россиян, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.45 баллов, в то же время успех "орлов пустыни" оценивается примерно в 9.50 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Представление сборной Саудовской Аравии