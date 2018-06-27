Мундиаль в России установил рекорд Чемпионатов Мира по числу реализованный 11-метровых ударов.

Так, пенальти, который сегодня в ворота сборной Мексики забил капитан национальной команды Швеции Андреас Гранквист, стал уже 18-м реализованным на ЧМ-2018. Больше 11-метровых ударов не забивали ни на одном другом Чемпионате Мира.

Напомним, шведы уже громят мексиканцев. | soccernews.ru