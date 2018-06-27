Мундиалю в России покорился еще один рекорд

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Мундиалю в России покорился еще один рекордЧемпионату Мира в России покорился еще один рекорд.

Так, мундиаль-2018 еще до завершения групповой стадии турнира побила рекорд ЧМ по количеству автоголов. Мяч, забитый мексиканцем Эдсоном Альваресом в ворота своей команды в сегодняшней игре со сборной Швеции, стал уже седьмым на текущем Чемпионате Мира. Больше автоголов не было зафиксировано ни на одном другом ЧМ.

Напомним,  на четырех Чемпионатах Мира подряд действующий чемпион не выходит из группы. | soccernews.ru

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