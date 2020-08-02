Mundo Deportivo: Бекао вернется в ЦСКА. Клуб заплатит 10 миллионов евро

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Mundo Deportivo: Бекао вернется в ЦСКА. Клуб заплатит 10 миллионов евро

Защитник "Удинезе" Родригу Бекао вновь станет игроком ЦСКА. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, московский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 10 миллионов евро. Контракт игрока с ЦСКА будет рассчитан до 2023 года.

За ЦСКА Бекао играл на правах аренды в сезоне-2018/19. Он отыграл 36 матчей.

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