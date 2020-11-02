Mundo Deportivo: матч Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо" Киев под угрозой срыва

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо" Киев может быть перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, встреча может быть перенесена из-за большого количества положительных тестов на коронавирус.

"Если завтрашние тесты покажут еще один положительный результат, матч перенесут согласно протоколу УЕФА", - говорится в источнике

Стоит отметить, что вице-президент киевского "Динамо" Семененко заявил, что повторные тесты не нужны.

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