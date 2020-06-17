Mundo Deportivo: Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года

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Mundo Deportivo: Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года

Капитан "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Нынешний контракт 32-летнего аргентинца рассчитан до лета 2021 года. В соглашении Месси всегда есть пункт, согласно которому он может покинуть команду по истечении каждого сезона.

В текущем сезоне футболист набрал 34 балла по системе "гол+пас".

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