Mundo Deportivo: Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года

Капитан "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Нынешний контракт 32-летнего аргентинца рассчитан до лета 2021 года. В соглашении Месси всегда есть пункт, согласно которому он может покинуть команду по истечении каждого сезона.

В текущем сезоне футболист набрал 34 балла по системе "гол+пас".

Не пропустите: Месси сменил имидж перед матчем с "Мальоркой"| http://soccernews.ru