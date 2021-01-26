Mundo Deportivo: "Месси вместе с семьей начал учить французский язык"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси и его семья берут уроки французского языка, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Canal+ Жоффруа Гаретье.

В СМИ уже некоторое время муссируются слухи о переходе аргентинца в ПСЖ. Говорилось, например, о том, что парижане могут продать Мбаппе ради Месси и что сотрудников фан-шопов клуба предупредили о предстоящем трансфере.

Действующий контракт 33-летнего футболиста с "Барселоной" истекает летом. Переговоры о продлении не начались из-за того, что у каталонцев до сих пор нет президента клуба.