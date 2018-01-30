Муниаин назвал Ляпорта мудаком

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Муниаин назвал Ляпорта мудаком

Полузащитник "Атлетика" Икер Муниаин обратился к защитнику Эмерику Ляпорту, который покинул баскский клуб.

"Мне будет тебя не хватать. Друг, брат и товарищ для всех. Столько пережито вместе. Желаю всего самого лучшего! Люблю тебя, мудак" - написал Муниаин в своём твиттере.

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