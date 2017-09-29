Муниаин пропустит около полугода

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Муниаин пропустит около полугода

Травма полузащитника "Атлетика" Икера Муниаина, полученная им в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против "Зари", оказалась серьёзной.

Как сообщает официальный сайт баскского клуба, 24-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Хавбеку предстоит перенести операцию. Сроки восстановления составят около шести месяцев.

В этом сезоне Муниаин сыграл за "Атлетик" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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