Муниаин пропустит около полугода

Травма полузащитника "Атлетика" Икера Муниаина, полученная им в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против "Зари", оказалась серьёзной.

Как сообщает официальный сайт баскского клуба, 24-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Хавбеку предстоит перенести операцию. Сроки восстановления составят около шести месяцев.

В этом сезоне Муниаин сыграл за "Атлетик" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru