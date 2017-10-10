"Атлетик" из Бильбао на своём официальном сайте сообщает о том, что полузащитник Икер Муниаин успешно прооперирован после разрыва крестообразных связок правого колена.

Теперь 24-летнему футболисту предстоит длительный курс реабилитации, который может затянуться до конца сезона 2017/18.

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