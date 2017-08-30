Мунир близок к переходу в "Торино"

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может перейти в "Торино", сообщает Diario Sport.

По информации ресурса, итальянский клуб достиг договоренности по трансферу футболиста и его переход может состояться в ближайшее время.

Напомним, что также Муниром интересуется "Кристал Пэлас". Сам игрок еще не определился, где он продолжит карьеру.

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