Мунир Эль-Хаддади вновь попытается сменить сборную ради участия в ЧМ-2018



Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади хочет сыграть на Чемпионате Мира-2018 за сборную Марокко.

Ранее футболист уже пытался сменить спортивное гражданство с испанского на марокканское, но ему отказала ФИФА. Впрочем форвард не сдался и с этой целью подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Стоит отметить, что Эль-Хаддади 2014 году году сыграл единственный матч за сборную Испании, который был официальным. Таким образом, по правилам ФИФА, он уже не имеет права поменять сборную.

В этом сезоне 22-летний Эль-Хаддади выступает за "Алавес" на правах аренды, провел за клуб 31 матч и забил 11 голов.

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