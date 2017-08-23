Мунир хочет перейти в "Рому"

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может продолжить карьеру в "Роме", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист хочет уйти в аренду в итальянский клуб с пунктом о выкупе. Однако сообщается, что у "Барселоны" есть более выгодное предложение от "Кристал Пэлас".

В прошлом сезоне Мунир играл на правах аренды в "Валенсии", где провел 39 поединков и отметился 8 голами.

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