Мунир хочет сыграть за сборную Марокко на ЧМ-2018

Вингер "Алавеса" Мунир Эль-Хаддади хочет сыграть за сборную Марокко на Чемпионате Мира 2018 года.

"Я бы хотел представлять Марокко на международной арене. Команда попала в непростую группу, и так уж совпало, что в ней оказалась и Испания" - цитирует 22-летнего футболиста Sport.es.

Впрочем, шансы Мунира на попадание в заявку сборной Марокко крайне малы, так как в 2014 году он провёл 1 официальный матч в составе национальной команды Испании, а по правилам ФИФА игрок может быть заигран только за одну страну.

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