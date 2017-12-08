Мунир хочет сыграть за сборную Марокко на ЧМ-2018
Вингер "Алавеса" Мунир Эль-Хаддади хочет сыграть за сборную Марокко на Чемпионате Мира 2018 года.
"Я бы хотел представлять Марокко на международной арене. Команда попала в непростую группу, и так уж совпало, что в ней оказалась и Испания" - цитирует 22-летнего футболиста Sport.es.
Впрочем, шансы Мунира на попадание в заявку сборной Марокко крайне малы, так как в 2014 году он провёл 1 официальный матч в составе национальной команды Испании, а по правилам ФИФА игрок может быть заигран только за одну страну.
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|Команда
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|О
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|Валенсия
|14
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Реал Мадрид
|14
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|Севилья
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|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
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|Жирона
|14
|17
|13
|Эйбар
|14
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|Леванте
|14
|16
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|Эспаньол
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|16
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|14
|14
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|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Алавес
|15
|12
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|Лас Пальмас
|15
|10
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|Малага
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