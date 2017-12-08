Мунир хочет сыграть за сборную Марокко на ЧМ-2018

Теги мунир эль-хаддадиалавесмароккоиспания

Мунир хочет сыграть за сборную Марокко на ЧМ-2018

Вингер "Алавеса" Мунир Эль-Хаддади хочет сыграть за сборную Марокко на Чемпионате Мира 2018 года.

"Я бы хотел представлять Марокко на международной арене. Команда попала в непростую группу, и так уж совпало, что в ней оказалась и Испания" - цитирует 22-летнего футболиста Sport.es.

Впрочем, шансы Мунира на попадание в заявку сборной Марокко крайне малы, так как в 2014 году он провёл 1 официальный матч в составе национальной команды Испании, а по правилам ФИФА игрок может быть заигран только за одну страну. 

Не пропустите: Капитан сборной Перу Герреро пропустит ЧМ-2018 из-за дисквалификации. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Алавес 15 12
19 Лас Пальмас 15 10
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов