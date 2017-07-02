Мунир не хочет выступать за "Зенит"

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади не захотел переходить в "Зенит", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, российские клуб готов был предложить за футболиста 20 миллионов евро, однако Мунир наотрез отказался от переезда в Россию.

В прошедшем сезоне Мунир играл в аренде за "Валенсию", где провел 36 поединков и отметился 7 забитыми голами.

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