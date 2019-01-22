Мунир не сыграет с "Барселоной" в Кубке Испании: названа причина
Нападающий "Севильи" Мунир Эль-Хаддади выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы. Сроки восстановления составят около месяца.
Таким образом, форвард пропустит оба четвертьфинальных поединка Кубка Испании с "Барселоной", которые пройдут 23 и 30 января.
Напомним, что 23-летний Эль-Хаддади перешел в "Севилью" из "Барселоны" несколько дней назад за 1,05 миллиона евро.
Не пропустите: Принято окончательное решение по исключению "Барселоны" из Кубка Испании. | http://soccernews.ru
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