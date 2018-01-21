Мунир поучаствовал в пяти голах "Алавеса" в последних семи матчах

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Мунир поучаствовал в пяти голах "Алавеса" в последних семи матчах

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле играет с "Леганесом".

Счет во втором тайме открыл нападающий баскского клуба Мунир Эль-Хаддади.

Стоит отметить, что форвард принял участие в пяти голах "Алавеса" (3 мяча и 2 голевых паса) в последних семи матчах.

Напомним, что Мунир выступает за "Алавес" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне".

В этом сезоне на счету 22-летнего Эль-Хаддади 7 голов и 5 результативных передач в 21 поединке за "Алавес".

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