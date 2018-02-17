Мунир принёс "Алавесу" победу над "Депортиво"

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Мунир принёс "Алавесу" победу над "Депортиво"

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Алавес" на своём поле одержал минимальную победу над "Депортиво" благодаря голу Мунира Эль-Хаддади в середине второго тайма.

"Алавес" – "Депортиво" - 1:0

Гол: Мунир, 61 - 1:0.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли, Ибаи Гомес (Перес, 82), Ману Гарсия, Пина, Педраса, Гвидетти (Собрино, 72), Мунир (Медран, 87).

"Депортиво": Мартинес, Боведа (Борхес, 81), Луизинью, Хуанфран, Альбентоса, Гильерме, Крон-Дели (Москера, 64), Баккали (Картабия, 74), Адриан, Андоне, Перес.

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