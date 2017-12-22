Мунир принес победу "Алавесу" над "Малагой"

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле с минимальным счетом победил "Малагу". Победу баскам принес гол Мунира Эль-Хаддади. Благодаря этой победе "Алавес" поднялся на 17 место в Ла Лиге. "Малага" осталась на 19-й позиции.

"Алавес" – "Малага" - 1:0 (0:0)

Гол: Эль-Хаддади, 60 - 1:0

"Алавес": Пачеко, Руано, Дуарте, Агиррегабириа, Марипан, Пина, Ману Гарсия, Бурги (Кркич, 76), Ибаи Гомес, Педраса, Эль-Хаддади.

"Малага": Роберто, Бесс, Диего Гонсалес (Рикка, 56), Эрнандес, Микел, Онтиверос, Кузманович (Мула, 76), Ресио, Чори Кастро, Пеньяранда (Бастон, 65), Ролан.

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