Мунир прокомментировал свой уход из "Барселоны"
Нападающий "Севильи" Мунир Эль-Хаддади рассказал о последних днях в "Барселоне".
"В начале месяца я сообщил, что не собираюсь продлевать соглашение с "Барселоной", после чего руководство клуба запретило Вальверде выпускать меня на поле. Мне сильно повезло, что удалось перебраться в "Севилью" уже в это трансферное окно" - приводят слова Мунира FourFourTwo.
Напомним, что Мунир является воспитанником каталонцев и он выступал за основную команду с 2014 года.
В текущем сезоне он провел за "Барсу" 11 матчей, в которых забил два гола.
Читайте также: "Севилья" закрыла трансфер нападающего "Барселоны" Мунира. | http://soccernews.ru
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|19
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|19
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|4
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|Алавес
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|Хетафе
|19
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|Валенсия
|19
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