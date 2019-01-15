Мунир прокомментировал свой уход из "Барселоны"

Нападающий "Севильи" Мунир Эль-Хаддади рассказал о последних днях в "Барселоне".

"В начале месяца я сообщил, что не собираюсь продлевать соглашение с "Барселоной", после чего руководство клуба запретило Вальверде выпускать меня на поле. Мне сильно повезло, что удалось перебраться в "Севилью" уже в это трансферное окно" - приводят слова Мунира FourFourTwo.

Напомним, что Мунир является воспитанником каталонцев и он выступал за основную команду с 2014 года.

В текущем сезоне он провел за "Барсу" 11 матчей, в которых забил два гола.

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