Муниром интересуются четыре клуба из Ла Лиги, АПЛ и Серии А

Вингером каталонской "Барселоны" Муниром Эль-Хаддади интересуются сразу четыре клуба из испанской Ла Лиги, английской Премьер-Лиги и итальянской Серии А.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы "Депортиво" из Ла-Коруньи, "Алавес", "Кристал Пэлас" и "Сампдория". За своего игрока "сине-гранатовые" намерены получить 20 миллионов евро, однако ввиду приближения закрытия трансферного окна "Барса", скорее всего, будет готова снизить цену на футболиста.

Напомним, "Барселона" согласовала условия личного контракта с очередным своим новичком. | soccernews.ru