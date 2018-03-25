Муниру не разрешили выступать за сборную Марокко

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Муниру не разрешили выступать за сборную Марокко

Вингеру "Алавеса" Муниру Эль-Хаддади не разрешили выступать за сборную Марокко, сообщает ESPN.

По сведениям издания, ФИФА отклонила просьбу марокканской федерации позволить воспитаннику "Барселоны" сменить футбольное гражданство.

Напомним, что в 2014 году Мунир был заигран за сборную Испании в официальном матче и теперь сможет играть на международном уровне только за "Фурию Роху".

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