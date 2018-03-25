Муниру не разрешили выступать за сборную Марокко
Вингеру "Алавеса" Муниру Эль-Хаддади не разрешили выступать за сборную Марокко, сообщает ESPN.
По сведениям издания, ФИФА отклонила просьбу марокканской федерации позволить воспитаннику "Барселоны" сменить футбольное гражданство.
Напомним, что в 2014 году Мунир был заигран за сборную Испании в официальном матче и теперь сможет играть на международном уровне только за "Фурию Роху".
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|7
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|29
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|29
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|9
|Хетафе
|29
|39
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|Эйбар
|29
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|29
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|Атлетик Бильбао
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|35
|15
|Реал Сосьедад
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|29
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|Депортиво Ла-Корунья
|29
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|20
|Малага
|29
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