Мунтари может перейти в "Депортиво"

Ганский полузащитник Салли Мунтари пройдет просмотр в "Депортиво", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, видеть игрока в команде хочет лично новый наставник лакорунцев Кларенс Зеедорф, который ранее выступал с ним за "Милан".

Последним клубом 33-летнего Мунтари была "Пескара", а сейчас он является свободным агентом.

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