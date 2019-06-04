Муоринью заявил, что не считает Клоппа сильнейшим тренером
Экс-тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не считает наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который выиграл Лигу чемпионов, обыграв "Тоттенхэм" (2:0), лучшим тренером. Об этом пишет RT.
"Победа есть победа, однако не могу сказать, что Клопп меня чем-то удивляет. Я давно с ним знаком. После поражения он не сдается, а продолжает идти вперед. Он проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ, но не сдался. Тем не менее не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но как минимум одним из сильнейших", - сказал португалец.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готовит новый контракт для Клоппа. Он возглавляет клуб с октября 2015 года. В минувшем сезоне он выиграл с командой Лигу чемпионов, а также до последнего тура боролся за титул АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16