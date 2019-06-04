Муоринью заявил, что не считает Клоппа сильнейшим тренером

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Муоринью заявил, что не считает Клоппа сильнейшим тренером

Экс-тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не считает наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который выиграл Лигу чемпионов, обыграв "Тоттенхэм" (2:0), лучшим тренером. Об этом пишет RT.

"Победа есть победа, однако не могу сказать, что Клопп меня чем-то удивляет. Я давно с ним знаком. После поражения он не сдается, а продолжает идти вперед. Он проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ, но не сдался. Тем не менее не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но как минимум одним из сильнейших", - сказал португалец.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готовит новый контракт для Клоппа. Он возглавляет клуб с октября 2015 года. В минувшем сезоне он выиграл с командой Лигу чемпионов, а также до последнего тура боролся за титул АПЛ.

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