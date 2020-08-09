Мурад Мусаев: "Кабелла близок к оптимальной форме"

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Мурад Мусаев: "Кабелла близок к оптимальной форме"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался по поводу победного матча 1-го тура РПЛ с "Уфой" (3:0).

"Здесь тяжело играть любой команде. Мало кому получается уехать с тремя голами. Мы отдавали много передач за спину, хорошо двигались.

Кабелле нужно провести еще пару игр, он уже близок к оптимальной форме. Когда мы забили третий гол, решили его поменять, чтобы поберечь. Все-таки поле искусственное, а травма у него была серьезная", - сказал Мусаев в эфире "Матч премьер".

Во 2-м туре "Краснодар" в гостях сыграет с московским "Локомотивом". Встреча состоится 15 августа.

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