Мурад Мусаев - новый главный тренер "Сабаха"

Фото инстаграм "Сабаха"

Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев официально возглавил "Сабах".

Азербайджанский клуб объявил о заключении с 37-летним специалистом контракта до 2023 года.

Российский тренер приступит к работе с новой командой на следующей неделе.

Мусаев до начала апреля возглавлял "Краснодар". После ухода с поста главного тренера "быков" он остаётся без работы.

"Сабах", набрав в 8 турах 4 очка, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

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