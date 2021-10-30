Мурад Мусаев - новый главный тренер "Сабаха"

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Мурад Мусаев - новый главный тренер "Сабаха"

Фото инстаграм "Сабаха"

Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев официально возглавил "Сабах".

Азербайджанский клуб объявил о заключении с 37-летним специалистом контракта до 2023 года.

Российский тренер приступит к работе с новой командой на следующей неделе.

Мусаев до начала апреля возглавлял "Краснодар". После ухода с поста главного тренера "быков" он остаётся без работы.

"Сабах", набрав в 8 турах 4 очка, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

Не пропустите: Галицкий оценил работу Мусаева на посту главного тренера "Краснодара". | http://soccernews.ru
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