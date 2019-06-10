Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев получил тренерскую лицензию категории А. Об этом сообщает ТАСС.



По данным источника, специалист сдал все необходимые экзамены и теперь может стать полноценным главным тренером команды.



Ранее из-за отсутствия лицензии Мусаеву нельзя было официально возглавить "Краснодар".

"Да, Мурад Мусаев сдал экзамены на получение тренерской категории А", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

35-летний специалист работает в "Краснодаре" с апреля 2018 года. При этом главным тренером команды номинально числится Олег Фоменко.

Напомним, что "Краснодар" набрал 56 очков в 30 турах и финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Таким образом, "быки" впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов. Команда начнёт свой путь в турнире с третьего квалификационного раунда.

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