Мурад Мусаев получил тренерскую лицензию категории А
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев получил тренерскую лицензию категории А. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, специалист сдал все необходимые экзамены и теперь может стать полноценным главным тренером команды.
Ранее из-за отсутствия лицензии Мусаеву нельзя было официально возглавить "Краснодар".
"Да, Мурад Мусаев сдал экзамены на получение тренерской категории А", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.
35-летний специалист работает в "Краснодаре" с апреля 2018 года. При этом главным тренером команды номинально числится Олег Фоменко.
Напомним, что "Краснодар" набрал 56 очков в 30 турах и финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
Таким образом, "быки" впервые в истории сыграют в Лиге чемпионов. Команда начнёт свой путь в турнире с третьего квалификационного раунда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20