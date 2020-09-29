Мурад Мусаев рассказал об ожиданиях от матча Лиги Чемпионов "Краснодара" с ПАОК

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Мурад Мусаев рассказал об ожиданиях от матча Лиги Чемпионов "Краснодара" с ПАОК

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал об ожиданиях от ответного матча  плей-офф Лиги Чемпионов с ПАОК.

Напомним, первая встреча команд завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

"В Краснодаре был очень сложный матч, близкая игра, смогли добиться небольшого преимущества. Думаю, будет не менее сложный матч. Наверное, ПАОК будет больше идти в атаку, больше оказывать давление. Мы должны быть к этому готовы, должны показать ту же организацию, которая была в Краснодаре. Плюс убрать недочеты, которые доставляли нам неприятности.

Вандерсон не прилетел, он не успел восстановиться. Все остальные на месте. Есть вопросы по нескольким футболистам, ответы по которым мы получили после тренировки.

За два с половиной года моей работы мы никогда сознательно не играли от обороны. Когда соперник нас заставлял, например, "Байер", "Валенсия", мы вынужденно играли больше в обороне.

Но сознательно мы не тренируем отдачу мяча. Будем искать шансы в атаке, но, конечно, должны быть более дисциплинированны, чем в Краснодаре", - цитирует Мусаева Sports.ru.

Ответная встреча команд состоится завтра, 30 сентября, и начнется - в 22:00 (мск).

А еще: "Краснодар" прибыл на матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов с ПАОКом| http://soccernews.ru
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