Мурат Якин наказан трёхматчевой дисквалификацией
Футбольная лига Швейцарии наказала главного тренера "Грассхоппера" Мурата Якина.
Наставник "кузнечиков" дисквалифицирован на три матча чемпионата за оскорбление судьи по ходу и после игры с "Лозанной".
По итогам 26 туров "Грассхоппер" занимает седьмое место в турнирной таблице швейцарского первенства, имея в своём активе 31 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Базель
|36
|86
|2
|Янг Бойз
|36
|69
|3
|Лугано
|36
|53
|4
|ФК Сьон
|36
|51
|5
|Люцерн
|36
|50
|6
|Тун
|36
|45
|7
|Санкт-Галлен
|36
|41
|8
|Грассхоппер
|36
|38
|9
|Лозанна Спортс
|36
|35
|10
|Вадуц
|36
|30