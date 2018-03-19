Мурат Якин наказан трёхматчевой дисквалификацией

Футбольная лига Швейцарии наказала главного тренера "Грассхоппера" Мурата Якина.

Наставник "кузнечиков" дисквалифицирован на три матча чемпионата за оскорбление судьи по ходу и после игры с "Лозанной".

По итогам 26 туров "Грассхоппер" занимает седьмое место в турнирной таблице швейцарского первенства, имея в своём активе 31 очко.

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