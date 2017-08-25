Мурат Якин возглавил "Грассхоппер"

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Мурат Якин возглавил "Грассхоппер"

Новым главным тренером "Грассхоппера" назначен Мурат Якин, сообщает официальный сайт клуба.

Швейцарский специалист подписал с "кузнечиками" двухлетний контракт.

42-летний Якин ранее тренировал "Конкордию", "Тюн", "Люцерн", "Базель", "Спартак" и "Шаффхаузен". Двукратный чемпион Швейцарии, обладатель Кубка Швейцарии.

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