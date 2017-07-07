Муриэль может перейти в "Севилью"

"Севилья" близка к покупке колумбийского нападающего "Сампдории" Луиса Муриэля, сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, испанский клуб практически согласовал трансфер футболиста за 20 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на несколько миллионов за счет бонусов. Кроме того, "Сампдория" получит 20 процентов от возможной продажи форварда "Севильей" в будущем. В борьбе за колумбийца "Севилья" опередила "Интер", "Лацио" и "Вест Хэм".

26-летний Муриэль выступает за "Сампдорию" с 2015 года, провел за клуб 84 матча и забил 24 гола.

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