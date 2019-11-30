Форвард "Аталанты" Луис Муриэль назвал лучшего форварда в мире.

"Я вас удивлю. Вы ожидаете, что я назову того, кто забивает по 40 голов за сезон. Но я остановлю свой выбор на Роберто Фирмино", - приводит слова Муриэля Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Фирмино провел за "Ливерпуль" 20 игр, в которых отметился 4 голами и 8 ассистами.

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