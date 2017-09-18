Муриэль: "Севилья" поборется с "Реалом" и "Барселоной" за чемпионство"

Колумбийский нападающий "Севильи" Луис Муриэль считает, что у его команды есть шансы стать чемпионом Испании.

"Я рад, что мы победили "Жирону" и набрали три очка. Надеюсь, что наша команда будет побеждать и в дальнейшем. Моя мечта - победить в Примере. Думаю, что "Севилья" может побороться за чемпионство с "Реалом" и "Барселоной". Эти клубы являются фаворитами, но мы можем навязать им борьбу", - приводит слова Муриэля Football Espana.

После четырех стартовых туров "Севилья" имеет в своем активе 10 очков и занимает второе место в Ла Лиге, отставая от лидирующей "Барселоны" на два пункта.

Не пропустите: "Севилья" с трудом удержала победу над "Жироной". | http://soccernews.ru