Муриэль: "Севилья" способна победить и "Реал", и "Барселону"

Форвард испанской "Севильи" Луис Муриэль оценил шансы своей команды в матчах против мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

"Реал" выглядит непобедимым в течение последних нескольких лет, но я убежден, что мы можем победить их. То же самое касается и "Барселоны". Они больше не являются той командой, которой вы чувствуете, что проиграли еще до начала игры. Если сыграть против них хорошо, их можно победить", - цитирует 26-летнего нападающего AS.

Напомним, Месси, Суарес и Маскерано рискуют пропустить матч "Барселоны" против "Севильи". | soccernews.ru