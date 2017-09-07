Муриэль: "Севилья" способна победить и "Реал", и "Барселону"

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Муриэль: "Севилья" способна победить и "Реал", и "Барселону"Форвард испанской "Севильи" Луис Муриэль оценил шансы своей команды в матчах против мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны".

"Реал" выглядит непобедимым в течение последних нескольких лет, но я убежден, что мы можем победить их. То же самое касается и "Барселоны". Они больше не являются той командой, которой вы чувствуете, что проиграли еще до начала игры. Если сыграть против них хорошо, их можно победить", - цитирует 26-летнего нападающего AS.

Напомним, Месси, Суарес и Маскерано рискуют пропустить матч "Барселоны" против "Севильи". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
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