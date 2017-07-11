Муриэль стал игроком "Севильи"

Теги луис муриэльсевильясампдория

Муриэль стал игроком "Севильи"Нападающий сборной Колумбии Луис Муриэль стал игроком "Севильи".

Правами на 26-летнего колумбийца принадлежали "Сампдории".

Муриэль успешно прошёл медицинское обследование, после чего подписал пятилетний контракт.

Финансовые детали сделки не разглашаются. По версии СМИ, испанцы заплатили 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 31-м матче Серии А, в которых забил 11 голов и оформил шесть голевых передач.

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