Муриэль завершил выступления на Кубке Америки из-за травмы

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Муриэль завершил выступления на Кубке Америки из-за травмы

Нападающий сборной Колумбии Луис Муриэль пропустит остаток Кубка Америки.

Как сообщили в федерации футбола Колумбии, у футболиста диагностировали повреждение боковой связки левого колена. Он уже покинул расположение сборной и отправился долечиваться в "Фиорентину".

Напомним, что травму Муриэль получил в матче с Аргентиной (2:0).

В минувшем сезоне на клубном уровне Муриэль забил 9 голов в 23 матчах.

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