Муриэль завершил выступления на Кубке Америки из-за травмы
Нападающий сборной Колумбии Луис Муриэль пропустит остаток Кубка Америки.
Как сообщили в федерации футбола Колумбии, у футболиста диагностировали повреждение боковой связки левого колена. Он уже покинул расположение сборной и отправился долечиваться в "Фиорентину".
Напомним, что травму Муриэль получил в матче с Аргентиной (2:0).
В минувшем сезоне на клубном уровне Муриэль забил 9 голов в 23 матчах.
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