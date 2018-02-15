Мурильо близок к возвращению в строй

Защитник "Валенсии" Джейсон Мурильо вскоре сможет приступить к полноценным тренировкам, сообщает Football Espana.

Напомним, что 25-летний колумбиец с ноября находится в лазарете из-за паховой грыжи.

В этом сезоне Мурильо сыграл за "Валенсию" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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