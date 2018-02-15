Мурильо близок к возвращению в строй

Теги валенсияджейсон мурильо

Мурильо близок к возвращению в строй

Защитник "Валенсии" Джейсон Мурильо вскоре сможет приступить к полноценным тренировкам, сообщает Football Espana.

Напомним, что 25-летний колумбиец с ноября находится в лазарете из-за паховой грыжи.

В этом сезоне Мурильо сыграл за "Валенсию" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: В четверг "Барселона" планирует объявить о подписании нового контракта с "Beko". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов