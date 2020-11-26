Мурило может продолжить карьеру в Серии А или Примере

Теги локомотив москва

Мурило может продолжить карьеру в Серии А или Примере

Клубы Серии А и Примеры интересуются защитником "Локомотива" Мурило. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Мурило на хорошем счёту. Если будет предложение, «Локомотив» может серьёзно рассмотреть возможность продажи бразильца. В клубе планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон, а также развивать собственных воспитанников: Магкеева, Лысцова, Чёрного", - сообщил источник.

Мурило - воспитанник "Крузейро". В "Локомотиве" он выступает с 2019 года. В РПЛ он забил 52 матча, забив 1 гол.

Не пропустите: Защитник "Локомотива" Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

На церемонии прощания с Марадоной присутствовал президент Аргентины

На церемонии прощания с Марадоной присутствовал президент Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов