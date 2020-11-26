Мурило может продолжить карьеру в Серии А или Примере

Клубы Серии А и Примеры интересуются защитником "Локомотива" Мурило. Об этом сообщает "Чемпионат".



"Мурило на хорошем счёту. Если будет предложение, «Локомотив» может серьёзно рассмотреть возможность продажи бразильца. В клубе планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон, а также развивать собственных воспитанников: Магкеева, Лысцова, Чёрного", - сообщил источник.



Мурило - воспитанник "Крузейро". В "Локомотиве" он выступает с 2019 года. В РПЛ он забил 52 матча, забив 1 гол.

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