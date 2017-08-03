Мурильо отдал предпочтение "Валенсии" перед "Зенитом"

Защитник миланского "Интера" Джейсон Мурильо продолжит карьеру в испанской "Валенсии", информирует Superdeporte.

По сведениям источника, трансфер 25-летнего бека, в услугах которого были заинтересованы питерский "Зенит", лондонский "Тоттенхэм" и ливерпульский "Эвертон", обойдется "летучим мышам" в 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мурильо забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за "Интер".

Напомним, Нобоа назвал самых опасных игроков "Спартака". | soccernews.ru