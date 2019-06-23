Мурило приедет на сбор "Локомотива", несмотря на протесты Семина
Бразильский защитник "Локомотива" Мурило Серкейра отправится вместе с одноклубниками на предсезонный сбор в Австрию, сообщают российские СМИ.
Ранее главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин заявил, что не возьмет бразильца на сбор, так как не знает его возможностей.
По другой версии, наставник таким образом выражал протест против того, что руководство "Локомотива" отказалось выполнить его просьбу, не подписав контракт с финским полузащитником "Ростова" Романом Еременко.
Напомним, что 22-летний Мурило перешел в "Локомотив" из "Крузейро" за 2,5 миллиона евро.
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