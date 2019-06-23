Мурило приедет на сбор "Локомотива", несмотря на протесты Семина

1 Теги локомотив москваюрий семинмурило серкейра

Мурило приедет на сбор "Локомотива", несмотря на протесты Семина

Бразильский защитник "Локомотива" Мурило Серкейра отправится вместе с одноклубниками на предсезонный сбор в Австрию, сообщают российские СМИ.

Ранее главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин заявил, что не возьмет бразильца на сбор, так как не знает его возможностей.

По другой версии, наставник таким образом выражал протест против того, что руководство "Локомотива" отказалось выполнить его просьбу, не подписав контракт с финским полузащитником "Ростова" Романом Еременко.

Напомним, что 22-летний Мурило перешел в "Локомотив" из "Крузейро" за 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: Комбаров назвал причину ухода из "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Это все что он может сделать

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алвес не вернется в "Барселону"

Алвес не вернется в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов