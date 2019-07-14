Мурильо, проведший прошлый сезон в "Барселоне", перешел в "Сампдорию"

Защитник "Валенсии" Джейсон Мурильо стал игроком "Сампдории".

Сообщается, что игрок перешел в новый клуб на правах аренды. В договоре также есть пункт о выкупе колумбийца за 14 миллионов евро.

Прошлый сезон Мурильо провел в аренде в "Барселоне", за которую провел пять игр.

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