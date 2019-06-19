Мурило Серкейра прокомментировал свой переход в "Локомотив"
Новичок "Локомотива" Мурило Серкейра поделился впечатлениями после подписания контракта с российским клубом.
"Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В "Локомотив" я приехал для того, чтобы выигрывать - хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко - долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль - очень понравилось! Я знаю, что "Локо" - это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам "Локомотива" большую радость!" - сказал 22-летний бразилец.
Напомним, что сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Мурило заключил с "железнодорожниками" контракт до 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20