Мурило Серкейра прокомментировал свой переход в "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Мурило Серкейра поделился впечатлениями после подписания контракта с российским клубом.

"Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В "Локомотив" я приехал для того, чтобы выигрывать - хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко - долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль - очень понравилось! Я знаю, что "Локо" - это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам "Локомотива" большую радость!" - сказал 22-летний бразилец.

Напомним, что сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Мурило заключил с "железнодорожниками" контракт до 2024 года.

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