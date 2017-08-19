Мурильо стал игроком "Валенсии"
Защитник миланского "Интера" Джейсон Мурильо перешёл в "Валенсию", сообщает официальный сайт клуба.
"Летучие мыши" арендовали 25-летнего колумбийца на два года с обязательством последующего выкупа.
Мурильо выступал за "Интер" с 2015 года, сыграл 69 матчей и забил 3 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|1
|3
|2
|Леганес
|1
|3
|3
|Валенсия
|1
|3
|4
|Атлетик Бильбао
|0
|0
|5
|Атлетико Мадрид
|0
|0
|6
|Барселона
|0
|0
|7
|Депортиво Ла-Корунья
|0
|0
|8
|Эйбар
|0
|0
|9
|Эспаньол
|0
|0
|10
|Хетафе
|0
|0
|11
|Жирона
|0
|0
|12
|Леванте
|0
|0
|13
|Малага
|0
|0
|14
|Бетис
|0
|0
|15
|Реал Мадрид
|0
|0
|16
|Севилья
|0
|0
|17
|Вильярреал
|0
|0
|18
|Сельта Виго
|1
|0
|19
|Алавес
|1
|0
|20
|Лас Пальмас
|1
|0