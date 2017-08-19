Мурильо стал игроком "Валенсии"

Защитник миланского "Интера" Джейсон Мурильо перешёл в "Валенсию", сообщает официальный сайт клуба.

"Летучие мыши" арендовали 25-летнего колумбийца на два года с обязательством последующего выкупа.

Мурильо выступал за "Интер" с 2015 года, сыграл 69 матчей и забил 3 гола.

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