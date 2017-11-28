Мурильо выбыл на полтора месяца

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Мурильо выбыл на полтора месяца

"Валенсия" потеряла на длительный срок защитника Джейсона Мурильо, сообщает испанская пресса.

У 25-летнего колумбийца выявлена травма паха. Сроки восстановления составят порядка шести недель.

В этом сезоне Мурильо сыграл за "Валенсию" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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