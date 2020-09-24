Мурило заявил, что с Николичем ему комфортнее в "Локо", чем с Семиным

Защитник "Локомотива" Мурило рассказал о разнице между Юрием Семиным и Марко Николичем.

Напомним, серб возглавил российский клуб в начале июня.

"Юрий Палыч чаще использовал меня в опорной зоне. А Николич вернул на более привычную позицию - в центр обороны. Все-таки изначально я защитник. Поэтому с Марко мне комфортнее", - приводит Sport24 слова Мурило.

23-летний футболист играет в "Локомотиве" с лета 2019 года. Вместе с клубом он выиграл Суперкубок России.

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