Муса: "Даже после первого матча с "Лионом" мы продолжали верить"

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" (3:2). В первой игре "Лион" победил со счетом 1:0.

По словам футболиста, тренеру "армейцев" Виктору Гончаренко удалось вселить в команду уверенность в успех.

"Я очень доволен выходом в следующий раунд. Вся команада играла хорошо и действительно заслуживала того, чтобы выйти в четвертьфинал. Даже после первого матча и поражения мы продолжали верить. Тренер вселил в нас уверенность, и ребята сделали все возможное, чтобы ее подтвердить.

Посмотрим, кто будет нашим соперником по четвертьфиналу, но я думаю, что мы можем протий и дальше", - сказал он.

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