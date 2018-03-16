Муса: "Даже после первого матча с "Лионом" мы продолжали верить"

Теги цска москваахмед муса

Муса: "Даже после первого матча с "Лионом" мы продолжали верить"Нападающий ЦСКА Ахмед Муса подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона" (3:2). В первой игре "Лион" победил со счетом 1:0.

По словам футболиста, тренеру "армейцев" Виктору Гончаренко удалось вселить в команду уверенность в успех. 

"Я очень доволен выходом в следующий раунд. Вся команада играла хорошо и действительно заслуживала того, чтобы выйти в четвертьфинал. Даже после первого матча и поражения мы продолжали верить. Тренер вселил в нас уверенность, и ребята сделали все возможное, чтобы ее подтвердить. 

Посмотрим, кто будет нашим соперником по четвертьфиналу, но я думаю, что мы можем протий и дальше", - сказал он.

Не пропустите: Есть реванш! ЦСКА побеждает "Лион" и выходит в четвертьфинал Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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