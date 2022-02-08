Муса Дембеле завершил карьеру в 34 года

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Муса Дембеле завершил карьеру в 34 года

Фото инстаграм Мусы Дембеле

Известный бельгийский футболист Муса Дембеле решил повесить бутсы на гвоздь, сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, 34-летний футболист не стал публично объявлять о завершении карьеры, однако после ухода из "Гуанчжоу Сити" он больше не намерен играть на профессиональном уровне.

Полузащитник покинул китайский клуб в связи с истечением срока контракта и не захотел искать новую команду.

Дембеле наиболее известен по выступлениям за "Тоттенхэм" и "АЗ Алкмаар". Он провёл 81 матч за сборную Бельгии и забил 5 голов.

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