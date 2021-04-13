Муса, Ерёменко и Рауш - в топ-10 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt

Фото инстаграм Ахмеда Мусы

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих свободных агентов в футболе на сегодняшний день.

Отметим попадание в топ-10 трёх игроков, ранее выступавших в РПЛ - это Ахмед Муса (экс-ЦСКА), Роман Ерёменко (экс-"Ростов", "Спартак", ЦСКА) и Константин Рауш (экс-"Динамо").

1. Алекс Тейшейра - 7 миллионов евро;

2. Диего Коста - 6 миллионов евро;

3. Юнес Бельханда - 4 миллиона евро;

4. Ахмед Муса - 4 миллиона евро;

5. Мубарак Вакасо - 3 миллиона евро;

6. Роман Ерёменко - 2 миллиона евро;

7. Сафир Тайдер - 2 миллиона евро;

8. Дэниел Старридж - 2 миллиона евро;

9. Константин Рауш - 1,8 миллиона евро;

10. Рамирес - 1,5 миллиона евро.

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