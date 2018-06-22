Муса: "Если бы не ЦСКА, я бы не смог вернуться в сборную Нигерии"
Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса высказал слова благодарности ЦСКА, за который он выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.
"Я очень люблю ЦСКА. Хочу поблагодарить клуб за то, что он дал мне вернуться к своему стилю игры. Если бы не ЦСКА, я бы не смог вновь попасть в сборную Нигерии. Пока я обязан вернуться в "Лестер". Но если затем будет возможность вернуться в ЦСКА, то я вернусь" - сказал 25-летний футболист.
Напомним, что Муса был признан лучшим игроком матча Нигерия - Исландия. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13