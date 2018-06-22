Муса: "Если бы не ЦСКА, я бы не смог вернуться в сборную Нигерии"

Теги цска москванигерияахмед муса

Муса: "Если бы не ЦСКА, я бы не смог вернуться в сборную Нигерии"

Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса высказал слова благодарности ЦСКА, за который он выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

"Я очень люблю ЦСКА. Хочу поблагодарить клуб за то, что он дал мне вернуться к своему стилю игры. Если бы не ЦСКА, я бы не смог вновь попасть в сборную Нигерии. Пока я обязан вернуться в "Лестер". Но если затем будет возможность вернуться в ЦСКА, то я вернусь" - сказал 25-летний футболист.

Напомним, что Муса был признан лучшим игроком матча Нигерия - Исландия. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов