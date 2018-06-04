Муса имеет предложение из Турции

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Муса имеет предложение из Турции

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может оказаться в "Галатасарае", сообщает Sporundibi.

По информации ресурса, турецкий клуб уже приступил к переговорам по аренде 25-летнего нигерийца.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Муса провёл в ЦСКА, сыграл 16 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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